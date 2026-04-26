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Новости по тегу #Торговля людьми

Лидерство – за Беларусью! Рачков о работе в ООН по борьбе с торговлей людьми
26 апреля 2026 07:23

Лидерство – за Беларусью! Рачков о работе в ООН по борьбе с торговлей людьми

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии
26 октября 2025 17:17

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии

Что такое «золотой треугольник» на границе Таиланда и Мьянмы, где пропала белоруска
26 октября 2025 17:15

Что такое «золотой треугольник» на границе Таиланда и Мьянмы, где пропала белоруска

Посольство Беларуси во Вьетнаме разыскивает нашу соотечественницу
15 октября 2025 17:02

Посольство Беларуси во Вьетнаме разыскивает нашу соотечественницу

Терроризм, наркотрафик, экстремизм – как страны ШОС противостоят международной преступности
07 сентября 2025 17:02

Терроризм, наркотрафик, экстремизм – как страны ШОС противостоят международной преступности

Граждан Беларуси освободили из трудового рабства в Испании
11 августа 2025 10:39

Граждан Беларуси освободили из трудового рабства в Испании

Группа друзей ООН опубликовала совместное заявление по борьбе с торговлей людьми
30 июля 2025 13:41

Группа друзей ООН опубликовала совместное заявление по борьбе с торговлей людьми

В Евросоюзе на 7% выросли показатели торговли людьми
18 апреля 2025 06:32

В Евросоюзе на 7% выросли показатели торговли людьми

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске
10 апреля 2024 17:01

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске

В Перу раскрыта крупная международная сеть торговцев людьми
11 октября 2023 13:40

В Перу раскрыта крупная международная сеть торговцев людьми

СМИ: Украина продаёт своих детей на органы
20 июля 2023 17:27

СМИ: Украина продаёт своих детей на органы

В Чехии задержали международную группу по перевозке мигрантов
28 июня 2023 11:45

В Чехии задержали международную группу по перевозке мигрантов