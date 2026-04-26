Новости по тегу #Торговля людьми

По-прежнему с 2006-2007 года резолюция принимается в Генеральной Ассамблее.
По одной из версий, ее могли убить и продать на органы.
Девушка летом поехала работать в Таиланд, но попала в скам-центр в Мьянме и перестала выходить на связь.
Белоруска искала работу за границей, но оказалась в руках похитителей.
Белорусские силовики взаимодействуют с коллегами из других стран. Сотрудничество идет и в рамках двусторонних отношений, и международных организаций.
Людям обещали заработок до 3 тысяч евро в месяц. В аэропорту Малаги их встретили представители преступной организации и доставили на фургонах на фабрики, где более 100 дней продержали в плену.
Клуб государств, объединившихся для преодоления этой мировой проблемы, появился по инициативе Беларуси в 2010 году. Впервые об этом мировом вызове с высокой трибуны заговорил наш Президент.
Только за один год на территории блока зарегистрировали более 10 тысяч таких фактов: на каждый миллион жителей приходилось по 24 похищенных человека.
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