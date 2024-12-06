Вольфович: у каждого президента своя красная кнопка, свой портфель, свой ядерный чемоданчик

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

У каждого президента своя красная кнопка, свой портфель, свой ядерный чемоданчик.

– Это шутка или это серьезно?

– Почему шутка? Серьезно. Раз есть оружие на территории Беларуси, значит, то оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только Президент Республики Беларусь. А то оружие, которое находится на территории Российской Федерации, вправе применить и дать команду только Президент Российской Федерации.

– На вторую кнопку нажимать необязательно, чтобы сработала первая.

– Это уже как два президента договорятся. Мы же братья. У нас же общие национальные интересы в плане Союзного государства. У нас общие задачи. И самое главное, в чем, я бы сказал так, отличительная особенность документов стратегического планирования как Республики Беларусь, так и Российской Федерации от аналогичных документов Запада, наши документы: и Концепция национальной безопасности Беларуси, и Стратегия национальной безопасности России, и концепция, которая сегодня будет представляться, на утверждение безопасности Союзного государства, нацелены прежде всего на защиту национальных интересов наших государств. Поиск путей нейтрализации современных вызовов и угроз в сфере обеспечения безопасности. Они носят, скажем так, дружелюбный, миролюбивый характер, не угрожающий никому.