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Вольфович: у каждого президента своя красная кнопка, свой портфель, свой ядерный чемоданчик

06 декабря 2024 10:56
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Заседание Высшего госсовета в Минске. Во Дворце Независимости все готово к его проведению. В ближайшее воскресенье 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства, и это повод подвести итоги, оценить эффективность работы. Для участия в заседании под председательством Президента Беларуси, Председателя ВГС Александра Лукашенко в Минск прибудет и Президент России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– У каждого президента своя красная кнопка?

Вольфович: у каждого президента своя красная кнопка, свой портфель, свой ядерный чемоданчик-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
У каждого президента своя красная кнопка, свой портфель, свой ядерный чемоданчик. 
– Это шутка или это серьезно?
Почему шутка? Серьезно. Раз есть оружие на территории Беларуси, значит, то оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только Президент Республики Беларусь. А то оружие, которое находится на территории Российской Федерации, вправе применить и дать команду только Президент Российской Федерации.
На вторую кнопку нажимать необязательно, чтобы сработала первая.
– Это уже как два президента договорятся. Мы же братья. У нас же общие национальные интересы в плане Союзного государства. У нас общие задачи. И самое главное, в чем, я бы сказал так, отличительная особенность документов стратегического планирования как Республики Беларусь, так и Российской Федерации от аналогичных документов Запада, наши документы: и Концепция национальной безопасности Беларуси, и Стратегия национальной безопасности России, и концепция, которая сегодня будет представляться, на утверждение безопасности Союзного государства, нацелены прежде всего на защиту национальных интересов наших государств. Поиск путей нейтрализации современных вызовов и угроз в сфере обеспечения безопасности. Они носят, скажем так, дружелюбный, миролюбивый характер, не угрожающий никому.

# Александр Вольфович # Национальная безопасность # Союзное государство

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