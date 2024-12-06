На Высшем госсовете ожидается подписание договора о создании единого рынка электроэнергии

Заседание Высшего госсовета в Минске. Во Дворце Независимости все готово к его проведению. В ближайшее воскресенье 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства, и это повод подвести итоги, оценить эффективность работы. Для участия в заседании под председательством Президента Беларуси, Председателя ВГС Александра Лукашенко в Минск прибудет и Президент России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но в основе всегда вопросы экономики. Да, белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг почти 55 миллиардов долларов. А в 2024-м при условии сохранения текущих темпов роста выйдем на 59 млрд долларов. Но дабы рост не останавливался, важно предпринимать своевременные шаги. Так, сегодня ожидается подписание договора о создании единого рынка электроэнергии. Он будет функционировать на равноправных условиях.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

Энергетические рынки взаимоувязаны, поэтому параллельно с рынком электрической энергии формируется рынок газа. Мы понимаем, что газовая генерация является основной в выработке электрической энергии, поэтому здесь важно, чтобы были ценовые условия на газ, сформирован газовый рынок, и тогда в полной мере сможет заработать энергетический рынок при равных условиях для субъектов хозяйствования.

Особое внимание, наверняка, уделят импортозамещению и промышленной кооперации. Главное требование нашего Президента – положительный эффект от каждого принятого решения должны ощущать граждане Союзного государства. Прежде чем вынести на Высший госсовет, вопросы повестки прорабатывали члены правительств, профильные министры – они сегодня примут участие в заседании. Ожидается, что главы государств после пообщаются в формате один на один.