Зажигательное шоу в «Красном борце», выставка плакатов и плац-концерт – Орша принимает акцию «Марафон единства»

Марафон единства – праздник, который сам приезжает в гости, создает дружественную атмосферу и дарит подарки жителям. Это выставки, интерактивные площадки, концерты (даже в цехах) и экскурсии по знаковым местам. В эти дни столицей молодого фестиваля стала Орша. Сценарии каждый раз меняются и дополняются, но есть уже фирменные акции «Марафона единства», которых особенно ждут в городах проведения. Это муралы на домах, «НЕскучные НЕлекции», квест «Это все мое родное», «Знаковые встречи», концерт «Время выбрало нас» и экскурсии на предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в цехах Оршанского льнокомбината сегодня организовали концертную площадку. Это самое крупное текстильное предприятие в Европе. За почти вековую историю здесь произвели более 3,5 миллиарда погонных метров льняных тканей. Культурные импульсы по всей стране направил Президент 17 сентября из-под сводов «Минск-Арены». И теперь мобильный праздник каждую неделю отправляется в путь. Жизнь в ритме «Марафона единства». Репортаж Юлии Мычки.

Орша – город шумный и быстрый. Он мало похож на тихий районный центр. Здесь был напечатан первый белорусский букварь, а на постаменте застыли легендарные «Катюши». А Оршанский железнодорожный узел – важнейшее звено железнодорожной сети Беларуси и стран СНГ. Среди долгожданных гостей оршанской железнодорожной платформы – «Марафон единства».

Игорь Мороз, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:

Очень счастливы, что республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» добралась и до Орши. Город приложил огромное количество усилий, совместно с организаторами, чтобы людям было интересно, чтобы они получили новые эмоции и впечатления.

Объектом для ретроспективы стал и сам вокзал – каким был и стал сейчас. В 90-е в городской газете писали – люди живут в залах ожиданиях – они не могли достать билеты в Москву. Один из символов тех лет – талоны на товары. В архивных заметках местных изданий – продовольственные нормы. На фоне скупых цифр взлет нашей страны в вопросах продовольственной безопасности очевиден.

Традиционно в программе марафона – экскурсионный маршрут. Александрия – малая Родина Президента привлекает гостей из разных уголков мира. В скромной деревянной школе, где учился Александр Лукашенко, ничего не изменилось – сегодня это музей, а его парта – самый популярный экспонат со своей легендой. Хочешь успеха и карьерного роста – садись и мечтай. О важности выбора сегодня говорили в оршанских колледжах. «НЕскучные НЕлекции» прошли на высокой эмоциональной волне: в форме живого диалога и с экспериментами.

Марафон приносит праздник и туда, где кипит работа. Зажигательное шоу на индустриальной сцене, прямо среди высокоточных станков объединило более 200 заводчан предприятия «Красный борец». Всего одна музыкальная пауза повышает производительность рабочей смены в разы.