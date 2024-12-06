Лукашенко: 9 Мая мы вместе на Красной площади помянем жертв Великой Отечественной

«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпоху геополитической турбулентности идет борьба не только за сырье, но и транспортные коридоры, прямые – которые соединяют производители, ресурсы и потребители. Успешность решения логистических задач – это и есть интеграция пользы для промышленности и комфорта для людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. С одной стороны, это решило нашу задачу по организации логистики экспорта, с другой, дало существенную прибавку к прибыли российских компаний.

Но незадействованных резервов пока очень много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути, получается хорошо.

Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию воскресной железной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Рассчитываем на ее продолжение по маршруту Москва – Минск. Ваше, Владимир Владимирович, заявление о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило.