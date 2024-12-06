Лукашенко: 9 Мая мы вместе на Красной площади помянем жертв Великой Отечественной
«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эпоху геополитической турбулентности идет борьба не только за сырье, но и транспортные коридоры, прямые – которые соединяют производители, ресурсы и потребители. Успешность решения логистических задач – это и есть интеграция пользы для промышленности и комфорта для людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. С одной стороны, это решило нашу задачу по организации логистики экспорта, с другой, дало существенную прибавку к прибыли российских компаний.
Но незадействованных резервов пока очень много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути, получается хорошо.
Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию воскресной железной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Рассчитываем на ее продолжение по маршруту Москва – Минск. Ваше, Владимир Владимирович, заявление о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило.
Теснее скоростей и прочнее легированной стали. Москву и Брест связывает нить памяти. Великая победа. Эпохальное событие, которого нет в истории интеграции ни одной другой формации в мире. 80-летию Победы посвящена отдельная тема повестки сегодняшнего саммита.
Александр Лукашенко:
В мае 2025 года белорусы и россияне вместе с другими народами бывшего СССР, с теми, кто разделяет наши ценности, отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшая памятная дата для наших людей, связанных общей историей, близких духовно и культурно.
Так же, как и наши предки 80 лет назад, 9 мая мы вместе на Красной площади помянем жертв той страшной войны и отметим важную годовщину исторической победы советского народа над фашизмом.
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