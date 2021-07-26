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Доктор юридических наук: я не сторонник «оптимистических» утверждений, что международное право умерло

26 июля 2021 17:53
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Доктор юридических наук: я не сторонник «оптимистических» утверждений, что международное право умерло-1

Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:
Судя по количеству изменений в Конституции, было же публично озвучено – 59 статей, которые полностью, будем так говорить, изменены.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это радикальная ревизия?

Алексей Сокол:
Радикальная. 16 статей новых появились, две статьи исключили. То есть работа проделана колоссальная.

Доктор юридических наук: я не сторонник «оптимистических» утверждений, что международное право умерло-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Что касается статьи 8-й, у нас не было никогда – ни 15 марта 1994 года, ни 24 ноября 1996 года – заложенного на конституционном уровне приоритета норм международного права над национальным законодательством, в отличие от той же Российской Федерации. У нас приоритет принципов международного права обозначен, то есть универсальных международных правовых актов. Мы все-таки стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, мы подписали Устав ООН. Эти нормы у нас в дальнейшем реализуются в статье 18-й Конституции, где заложено стремление нашего государства к государственному нейтралитету и так далее. Это то, что зиждется на принципах, а не нормах международного права.

Национальное законодательство у нас находится на первом месте. Естественно, выстраивается вся правовая конструкция, правовая система, исходя из приоритетов норм национального законодательства. На самом деле на Конституционной комиссии мы не затрагивали статью 8-ю, оставили ее в той редакции, в которой она сейчас действует. Я считаю, что это правильно.

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:
Рациональное зерно в этом есть. Я бы не сказал, что международное право должно быть выше национального права в широком смысле этого слова. Конституция, безусловно, по некоторым позициям… В целом даже, не по некоторым позициям, должна обладать верховенством. А что касается подконституционных актов, конечно, они должны основываться на Конституции и на нормах международных договоров, которые стали обязательными для нас. Это, безусловно, подход нормальный.

Сергей Сивец:
Ратифицированных в Республике Беларусь.

Доктор юридических наук: я не сторонник «оптимистических» утверждений, что международное право умерло-7

Григорий Василевич:
И я не сторонник «оптимистических» таких утверждений, что международное право умерло. Международное право содержит много рациональных норм, и мы должны подходить к тем положениям, которые в нем есть, в том числе и мы формируем международное право, заключая свои договоры, подписав пакты 1966 года, они стали для нас обязательными. Мы в общем-то, конечно, учитываем и требования международного права, и, безусловно, свои подходы.

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# Международная политика # общество # Алексей Сокол # Кирилл Казаков # Сергей Сивец # Григорий Василевич # Фотофакт

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