Доктор юридических наук: я не сторонник «оптимистических» утверждений, что международное право умерло

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу « По существу » превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Что касается статьи 8-й, у нас не было никогда – ни 15 марта 1994 года, ни 24 ноября 1996 года – заложенного на конституционном уровне приоритета норм международного права над национальным законодательством, в отличие от той же Российской Федерации. У нас приоритет принципов международного права обозначен, то есть универсальных международных правовых актов. Мы все-таки стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, мы подписали Устав ООН. Эти нормы у нас в дальнейшем реализуются в статье 18-й Конституции, где заложено стремление нашего государства к государственному нейтралитету и так далее. Это то, что зиждется на принципах, а не нормах международного права.

Национальное законодательство у нас находится на первом месте. Естественно, выстраивается вся правовая конструкция, правовая система, исходя из приоритетов норм национального законодательства. На самом деле на Конституционной комиссии мы не затрагивали статью 8-ю, оставили ее в той редакции, в которой она сейчас действует. Я считаю, что это правильно.

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:

Рациональное зерно в этом есть. Я бы не сказал, что международное право должно быть выше национального права в широком смысле этого слова. Конституция, безусловно, по некоторым позициям… В целом даже, не по некоторым позициям, должна обладать верховенством. А что касается подконституционных актов, конечно, они должны основываться на Конституции и на нормах международных договоров, которые стали обязательными для нас. Это, безусловно, подход нормальный.

Сергей Сивец:

Ратифицированных в Республике Беларусь.