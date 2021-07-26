Олег Гайдукевич: если люди хотят, должен быть механизм, чтобы депутата можно было отозвать

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу « По существу » превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что если люди хотят отзывать, должен быть механизм, чтобы депутата можно было отозвать. Этот спор опять пошел в политической плоскости. Это был вопрос об изменении избирательного законодательства, и из-за этого ЦИК предложил убрать норму отзыва депутатов. Мое мнение – нам не мешает изменение избирательного законодательства оставить эту норму.

Что люди почувствуют в ходе изменения Конституции? Когда я езжу по регионам, они не говорят о политической системе страны, не говорят о том, какие будут полномочия у парламента и у Президента. Они говорят: как мы будем жить, что вы нам обещаете, что будет? Люди должны знать – чем сильнее и устойчивее будет наше государство... Сильнее – это не значит нет демократии. Мы в эту Конституцию обновленную добавляем демократические нормы: и ВНС, и усиление ответственности парламента, и усиление местных органов власти. Люди должны понимать, что и экономическая ситуация – зарплаты, пенсии – зависит от этой Конституции, потому что чем устойчивее власть, чем спокойнее она выполняет свои функции, чем больше она представлена народом, тем больше и экономическая роль. А чем больше политиканства – флаги если будем менять, улицы переименовывать, если начнем памятники сносить как в Украине (у них достижение – они снесли последний памятник Ленину и гордятся этим) – это значит крах страны. Страны не будет.

Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:

Идет резонанс от людей (проект напечатан), насколько комиссия аккуратно подошла к преамбуле Конституции, где полностью отражается все: начиная от суверенитета, заботы о людях – и основам конституционного строя. Это скелет, на чем строятся все остальные статьи Конституции. Мы хотели выразить и свое отношение, чтобы, читая основы конституционного строя, человек уже понимал, в какой риторике изложены другие статьи.