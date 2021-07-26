Когда аммиаком может отравиться население. Узнали, как спасатели ликвидируют химические аварии

Новости Беларуси. Грузовик въехал в железнодорожную цистерну с аммиаком, водитель заблокирован в кабине, а опасный газ угрожает перекинуться на жилую застройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По такой легенде под Гродно разворачиваются тактические учения областного управления МЧС. Задачи по ликвидации химических аварий спасатели будут выполнять на протяжении двух дней. Все это в рамках международного проекта «Безопасность на трансграничной территории». С места событий репортаж Галины Буро.

Четыре отделения спасателей выехали по срочному сообщению: ДТП на железнодорожных путях. Грузовик въехал в состав с заполненными цистернами.

Галина Буро, корреспондент:

В этой железнодорожной цистерне опасный груз – аммиак. Произошла его утечка. И теперь токсичный газ может распространиться на спальный микрорайон.

На устранение ЧП считанные минуты, ведь аммиаком может отравиться население. Несмотря на жару, спасатели работают в специальных костюмах, которые не пропускают воздух.

Анатолий Ванчук, старший спасатель-химик-дозиметрист ПАСО Гродненского областного управления МЧС:

Костюмы у нас используются для ликвидации такой аварии третьего типа. Они являются полностью защищенными, можно работать в химической среде. У нас были ликвидации аварий аммиака, были такие.

Первый пункт спасательной операции – оцепление места и химическая разведка. В помощь умная техника.

Юрий Богдевич, начальник службы химической и радиационной защиты ПАСО Гродненского областного управления МЧС:

У нас есть вот подобного вида газоанализаторы, в частности, этот газоанализатор предназначен для определения двух веществ – аммиака и хлора. При превышении заданных в приборе порогов, он выдает звуковую и световую сигнализацию.

Пострадавшего водителя грузовика деблокировали из кабины и передали медикам. Параллельно развертывают перфорированные пожарные рукава – они нужны для создания водной завесы для аммиачного облака. В цистерну с аммиаком врезался грузовик. В Гродно стартовали тактические учения МЧС Спасатели устраняют течь аммиака. Первый день тактических учений прошел успешно. Тренировки, согласно проекту международной технической помощи «Безопасность на трансграничной территории». Среди партнеров – Гродненское и Брестское управление МЧС, а также две польские пожарные службы. Все партнеры сегодня на онлайн-связи.