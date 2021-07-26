Заменяет парламент? Рассказываем, что такое ВНС и какую роль оно играет в государстве

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Все говорят, ВНС – это что? Банальный, бытовой вопрос: ВНС – это что? Юристы, чиновники, депутаты, все понимают, что такое ВНС. Обычному человеку, который вдруг резко понимает, что ВНС – это для него что? Какую оно займет нишу в структуре власти Беларуси?

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член Конституционной комиссии:

Я думаю, коллеги еще в процессе нашей беседы дополнят меня. Но ВНС – это работающий орган, я уверен. Это орган, который будет решать наиболее важные вопросы общественного и государственного развития. В проекте предусмотрен ряд полномочий в этом плане. То есть это тот орган, который будет олицетворять власть народа. Народ осуществляет свою власть непосредственно путем референдумов, выборов, через представительные органы. Так вот, это наиболее массовый представительный орган. «Лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения». Юрий Воскресенский о конституционной реформе Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важно объяснить, для чего, наши зрители должны знать, для чего нужно ВНС. Первое – это никоим образом не подменяет парламент белорусский. Парламент есть, был и будет. Более того, его полномочия растут. Нам ВНС нужно, чтобы мы сохранили устои государства, как делают все развитые страны мира. Объясню почему, что это значит. Как бы ни закончились выборы в Германии, в Польше, в США, ни один президент, ни один парламент не сможет пойти против ценностей, например, Европейского союза. Или против тех государственных устоев, которые закладывались в европейских странах 100-200 лет. Это система защиты. Второй момент – вы правильно начали, вы сказали, что Беларусь всегда была законодателем моды парламентаризма и Конституции. Так мы и сейчас являемся форпостом европейских ценностей, мы и есть настоящая Европа. Европа разрушает свою цивилизацию, свои устои. Мы сохраняем, Европа будет тянуться к нам. Третье – про Конституцию 1994 года. Я скажу проще, очень хорошо коллега сказал. Я скажу как политик. Почему хотели вернуться к Конституции 1994 года без той редакции наши оппоненты, те, которые хотели разрушить страну? Чтобы власти в стране в принципе не было – раз, потому что это было худшее время для Беларуси. И я скажу еще одну мысль. Если бы в 1995, 1996 году, когда прошли судьбоносные референдумы, выиграл бы Верховный Совет, а не Лукашенко, то Беларуси бы в этом виде вообще бы уже не было. Было бы хуже Украины. Мы бы скатились и к гражданской войне, и к потере суверенитета и независимости. Чего бы только ни было, поэтому когда кто-то говорит: «Давайте вернемся туда, назад», этот человек хочет вернуться в худшее время нашей страны. С 1991 по 1995 – хуже не было.

Алексей Сокол, директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, член Конституционной комиссии:

Наша задача и Конституционной комиссии, мы должны подвести с учетом того, что, во-первых, есть современные вызовы, мы должны это учитывать. Вы видите, какой сейчас идет передел мироустройства, мы должны это учесть в проекте новой Конституции. Мы видим определенные современные тренды в нашей жизни появляются, мы должны это учесть в этой Конституции. Что касается ВНС, то Олег Сергеевич не сказал. Вот, допустим, мне до сих пор непонятно, почему, допустим, только на Всебелорусском народном собрании будут представительства, допустим, депутатов всех уровней, к примеру. Мы делаем упор на развитие политической системы, партийной системы в нашей стране. Почему мы не учитываем, допустим, что в состав ВНС должны входить представители партий? Именно не просто фейковых партий, а действующих партий, которые ежедневно проводят работу. Кирилл Казаков:

Это отдельный вопрос – создание партийной системы, я соглашусь с этим. Алексей Сокол:

Дальше. Почему мы туда не включаем ключевые общественные объединения, которые ключевую роль играют в жизни нашей страны? Мы должны это сделать. Вот это будет народное полностью представительство.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Маленькая ремарка. Отступление. Что такое ВНС и для чего нам нужен этот высший орган народного представительства? Обращаю ваше внимание. 1996 год. Предваряло конституционный референдум I Всебелорусское народное собрание, которое, по большому счету, и задало тот вектор. VI Всебелорусское народное собрание, произошедшее сразу после этих всех августовских событий, на котором и было принято решение о том, что нам нужны изменения на конституционном уровне, нам нужны новации. В том числе в части переформатирования политической системы государства. Вот ключевая роль Всебелорусского народного собрания. В кризисные времена Всебелорусское народное собрание как стабилизирующий фактор, институт, который позволяет стабилизировать ситуацию – раз, а во-вторых, – задать вектор дальнейшего общественно-политического (не только социально-экономического) развития страны. Олег Гайдукевич:

Это защита еще от дурака. Если как-то что-то не так – Всебелорусское народное собрание страхует политическую систему. Помните токаря с МЗКТ, который высказался на встрече с Президентом в августе-2020? Вот его мнение о проекте Конституции Сергей Сивец:

Почему нет политических партий, нет общественных объединений и так далее? Высший орган представительный. То есть у нас две формы демократии – общеизвестно. Непосредственно, когда народ голосует на референдуме, плебисцит либо он голосует через своих представителей, но может голосовать только выборно – мы должны выбирать этих представителей. И мы говорим о том, что народные представители от поселковых, сельских советов, районных, городских, Национальное собрание – они и делегируются, поскольку они обладают народным мандатом, в противном случае ВНС должно избираться всеми социальными слоями. А не только квартироваться через политические партии, общественные объединения и так далее. Вы никогда этот алгоритм не определите: сколько квот выделять 15 политическим партиям либо 3 000 общественных объединений. Екатерина Речиц, главный советник Белорусского института стратегических исследований, член Конституционной комиссии:

Мы почему-то бросились вообще обсуждать конституционную реформу, Конституцию, начиная с механики. Говорим о ВНС, о перераспределении полномочий, о смене власти и так далее.