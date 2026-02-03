Правоохранители задержали шестерых курьеров интернет-наркошопа. На оптового перевозчика запрещенных веществ вышли сотрудники наркоконтроля Гродненской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их поле зрения попал 53-летний житель Осиповичей, который и вывел на преступную цепочку.

Владимир Васько, начальник УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома:

В рамках оперативных мероприятий, направленных на выявление каналов поставки запрещенных веществ, сотрудниками наркоконтроля Гродненщины при силовой поддержке спецподразделений СОБР и ОМОН УВД, был задержан оптовый перевозчик, работающий в интересах интернет-магазина по сбыту наркотиков. Благодаря слаженным действиям правоохранителей в дальнейшем на территории городов Осиповичи, Бобруйск и Могилев задержаны 6 наркокурьеров, работавших на тот же наркомаркет. По результатам проведенных мероприятий изъято свыше 700 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный наркосбыт в составе организованной группы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.