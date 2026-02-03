За пять лет в Беларуси восстановлено 73 тыс. гектаров водно-болотных угодий

В Беларуси активно возрождают природные богатства – особое внимание уделяют восстановлению водно-болотных угодий. За последние пять лет удалось обводнить более 70 тысяч гектаров уникальных экосистем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охрана болот, этих «легких планеты», выстроена на системной основе и закреплена на государственном уровне. С декабря 2020 года в стране действует специальный закон, цель которого – вернуть болотам их первозданный вид и восстановить все природные функции. Уже утвержден перечень объектов, которые подлежат экологической реабилитации.

Андрей Костюк, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: На территории Беларуси 863 тысячи гектаров водно-болотных угодий. Это примерно 4,2 % территории страны. Сохранение – это очень процесс долгий. Начинается все с изучения уровня грунтовых вод, изучения рельефа местности. Дальше подготавливается научно-техническое обоснование, разрабатывается проектно-сметная документация.

Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук по биоресурсам»:

Наше учреждение реализовало, собственно, начало работы по этой проблематике в 2006 году, широкомасштабные работы. В рамках международных проектов Глобального экологического фонда и ООН Беларуси. За это время в рамках разных инициатив было заболочено около 100 тысяч гектаров.

Беларусь по праву считается мировым лидером по восстановлению болот. Это не просто элемент национального ландшафта, а сложная живая среда, где обитают тысячи видов растений и животных. Возрождение таких территорий важно не только для региона – оно играет стратегическую роль в поддержании глобального климата.