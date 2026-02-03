От создания «Дожинок» и «Славянского базара» до масштабных мюзиклов! Пообщались с режиссёром Александром Вавиловым

Юрий Царев, ведущий: И «Славянский базар», и «Дожинки», и все знаковые проекты – визитные карточки Беларуси. Как вам удалось все это в себе аккумулировать?

Александр Вавилов, режиссер:

Не знаю, я как-то не задумывался об этом. Просто приходило время, что-то было востребовано. Какая-то идея приходила в голову, мне доверяли, она осуществлялась, а потом она оставалась в жизни.

Юрий Царев:

А какая самая, может быть, шальная идея была за все эти годы?

Александр Вавилов:

Вы знаете, мюзикл «Магия». Но что-то не состоялось, мы могли показать его всего лишь два раза. Это такая шальная идея была про студенческую молодежную жизнь, чтобы звучала сегодняшняя музыка, чтобы играли сегодняшние студенты, не артисты, чтобы это было весело, здорово, заразительно. После этого чтобы хотелось просто гулять. Гулять, влюбляться.



Вот такая была шальная идея. Но вы знаете, что всякую идею можно назвать шальной. И в те же «Дожинки» это была шальная идея. В то время, когда возникла необходимость в таком вот проекте, обряд «Дожинки» – это был такой неприкосновенный факт, фестиваль, но это был отклик на «Славянский базар». А вот ярмарку уже в Беларуси давным-давно не проводили. Не было такого факта, чтобы где-то в каком-то городе, даже в большом, проводилась ярмарка. И я попытался соединить фестиваль с ярмаркой под названием «Дожинки», чтобы это был праздник сельчан. И самый первый для меня, самый дорогой – это в городе Столине.