Пять человек погибли при обрушении строящегося моста в Китае

Чрезвычайное происшествие в Китае. В провинции Цзянсу на востоке страны обрушился строящийся мост. В результате инцидента погибли как минимум пять человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным пока причинам в воду рухнул почти 100-метровый пролет, на котором в это время находилась техника и рабочие. На месте ЧП идет масштабная поисково-спасательная операция. Власти начали расследование причин происшествия. По данным китайских СМИ, компания, которая занималась реконструкцией, неоднократно подвергалась штрафам за нарушение строительных технологий и техники безопасности.