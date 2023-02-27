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ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС

27 февраля 2023 16:49
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Новости Беларуси. Для реагирования на миграционные кризисы Гомельскому областному управлению МЧС ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС-1

Ведомство получило модульную палатку, которая может вместить до 20 человек, а также тепловую пушку, раскладные кровати, теплые одеяла и спальники, передвижной санитарно-гигиенический комплекс. Благодаря такому снаряжению быстро можно организовать пункты временного размещения для беженцев.

ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС-4

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Кризисы случаются. К ним нужно быть готовыми. Поэтому сегодня мы передаем эту модульную, каркасную палатку, которая находится за моей спиной, дополнительное оборудование, которое, мы надеемся, усилит материально-техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям в Гомельской области.

ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС-7

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
Мы заметили, что вопрос размещения беженцев, их расселения является одним из элементов их удобства нахождения на нашей территории. Данное оборудование всегда необходимо для населения, для тех людей, которым в какой-то период краткосрочный нужно укрытие, нужно где-то находиться, как-то согреваться, где-то располагаться. Поэтому это элемент, который сегодня является неотъемлемой частью вообще оказания помощи населению.

ЮНИСЕФ передал спасательное снаряжение Гомельскому областному управлению МЧС-10

В регионе участились и чрезвычайные ситуации природного характера. Зимой модульная палатка пригодится как пункт обогрева людей, а летом – как место размещения лагеря при тушении лесных пожаров.

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# МЧС Беларуси # общество # Рустам Хайдаров # Сергей Дичковский # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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