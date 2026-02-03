По всей Беларуси 3 февраля объявлен оранжевый уровень опасности

Скандинавский антициклон «Даниэль», прежде чем покинуть страну, а это произойдет уже совсем скоро, создает немало рисков. Из-за сильных морозов и сложных погодных условий по всей Беларуси на сегодня, 3 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности в такую погоду – аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб и транспорта. Кроме того, во время низких температур увеличивается количество пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах, возможны обморожения и переохлаждения людей.