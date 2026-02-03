Конкурс гражданских инициатив стартовал в Минской области

Конкурс гражданских инициатив с общим фондом в 555 тысяч рублей объявлен в Минской области. Средства направят на самые разные проекты – от реконструкции памятных мест до создания новых спортивных зон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего поступило свыше 30 заявок. Их рассмотрели в облисполкоме. Оценивали прежде всего новизну предложений, возможность создания безбарьерной среды. Главная цель конкурса – сделать жизнь людей комфортнее и преобразить малые населенные пункты. Даже те инициативы, которые не прошли отбор в этом году, могут рассчитывать на поддержку в будущем.

Евгений Скоробогатый, председатель Дзержинского районного Совета депутатов: В этом году в Дзержинском районе предоставили три проекта. Первый – это реконструкция мемориального комплекса имени Марата Казея в деревне Станьково. Второй – это создание патриотической экотропы на месте старой советско-польской границы в деревне Полоневичи Боровского сельского совета. И последний проект – это Добриневский сельский совет, создание «Парка Сябро ў » возле Дома культуры.

Дмитрий Давыдов, председатель Стародорожского районного Совета депутатов: Жители города Старые Дороги выступили, на мой взгляд, с очень интересной инициативой создания современной, безопасной и удобной инфраструктуры для велосипедистов. Мы полагаем, что это защищенная велопарковка, где может храниться порядка около 50 велосипедов.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Большой интерес люди проявляют к конкурсу. Мы уже строим планы на 2027 год. Гражданские инициативы, все наши проекты, они будут посвящены в 2027 году благоустройству родников и криниц.

Отметим, в 2025 году в регионе успешно реализовали семь проектов. Они связаны с благоустройством территорий, обустройством зон отдыха и площадок для детей.