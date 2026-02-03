В Польше на территории военной части упал беспилотник

В Польше разгорается очередной скандал, в центре которого представители армии. Оказалось, что они неспособны в полной мере обеспечить безопасность страны. И вот один из последних случаев: неизвестный беспилотник врезался в антенну воинской части, которая является важнейшим центром радиоэлектронной борьбы. Дрон рухнул в нескольких метрах от оружейного склада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особую обеспокоенность у властей вызвал тот факт, что это не простое подразделение. Оно является ключевым элементом польской системы разведки, контролирующее пространство на северо-востоке страны. Однако, когда дрон приблизился к стратегическому объекту, военные лишь беспомощно наблюдали за его полетом. После того как БПЛА рухнул, в нарушение всех инструкций, его занесли в помещение части, не дожидаясь профильных специалистов. Все эти факты вызвали большие сомнения в профессионализме тех, кто стоит на страже безопасности Польши. Пока неясно, откуда взялся беспилотник. Эксперты выясняют, было ли его присутствие над военным объектом случайным или преднамеренным.