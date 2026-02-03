Реальный риск! В Беларуси продолжают фиксировать случаи обморожения

Среди тех, кто попадает в больницы с обморожениями, преимущественно люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В группу риска также попадают те, кто страдает от заболеваний артерий, вен и сахарным диабетом. Медики отмечают, если в течение нескольких часов не восстанавливается чувствительность конечностей, они остаются онемевшими и холодными, а кожные покровы – бледными: в таких случаях нужно обращаться за медицинской помощью, но не позднее чем через два часа после обморожения. Последствия могут быть необратимыми.

Александр Павленко, заведующий ожоговым отделением Витебской областной клинической больницы:

Увеличивается количество поступающих в ожоговое отделение с холодовой травмой. С разными степенями обморожения – от первой до четвертой. Некоторым пациентам выполнена ампутация конечностей ввиду тяжести травмы. Часто поступают с общим переохлаждением, особенно в ночное время. Не желательно долго находиться на холоде. Используйте любой момент, чтобы согреться.

Жертвой холодной погоды можно стать и по собственной беспечности. Чтобы не замерзнуть – одевайтесь по погоде.