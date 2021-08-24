Доходило до того, что ребёнка трясло. Нужно ли мотивировать получать одни «десятки»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Нужно ли ребенка мотивировать получать одни «десятки»? Потому что часто бывают проблемы, когда ребенок не может оправдать ожиданий.

Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:

Это такая большая проблема, потому что родители очень часто не оценивают реальное положение вещей. Мне очень надо, чтобы моя дочь или мой сын был отличником. Но у каждого свой потолок. У каждого есть свой запас знаний, умений, навыков, зона ближайшего развития. Здесь очень важно исходить не из того, что хочется родителям, а из того, что может ребенок. Иначе это все чревато, прежде всего, различными нарушениями психосоматического порядка. Если мы хотим иметь здорового ребенка, имеет смысл отталкиваться не от наших желаний, а от того, что может ребенок. Александра Каштанова:

Вы, Валентина, объясняете родителям, что не стоит требовать от ребенка, наказывать его за плохие оценки?