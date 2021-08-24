Доходило до того, что ребёнка трясло. Нужно ли мотивировать получать одни «десятки»?
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Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Нужно ли ребенка мотивировать получать одни «десятки»? Потому что часто бывают проблемы, когда ребенок не может оправдать ожиданий.
Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:
Это такая большая проблема, потому что родители очень часто не оценивают реальное положение вещей. Мне очень надо, чтобы моя дочь или мой сын был отличником. Но у каждого свой потолок. У каждого есть свой запас знаний, умений, навыков, зона ближайшего развития. Здесь очень важно исходить не из того, что хочется родителям, а из того, что может ребенок. Иначе это все чревато, прежде всего, различными нарушениями психосоматического порядка. Если мы хотим иметь здорового ребенка, имеет смысл отталкиваться не от наших желаний, а от того, что может ребенок.
Александра Каштанова:
Вы, Валентина, объясняете родителям, что не стоит требовать от ребенка, наказывать его за плохие оценки?
Валентина Корень, учитель начальных классов Средней школы № 91 г. Минска имени Хосе Марти:
Стараемся и боремся, и на моем личном примере были такие дети, которых уже в начальной школе, не скажу, что дома прямо застращали и за что-то били, но доходило до того, что ребенок, сдавая тетрадь с контрольной работой... Его настолько трясло. Он видел, что я открываю его тетрадь проверять, с ребенком такое происходило за партой. Я пыталась говорить с родителями на эту тему. Они, вроде, и понимают, но в то же время ничего с собой сделать не могут. Я тоже считаю, что не надо от ребенка, у которого средний уровень знаний, требовать золотых гор, потому что потом проблемы и в старшей школе, особенно к 9 классу, нужен аттестат. Там уже проблемы не только у ребенка, а проблемы со всей школой.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может быть, у него просто другой склад ума, он проявит себя в спорте или в какой-то другой сфере.
Валентина Корень:
Да, кто-то из нас гуманитарий, а кто-то большие числа быстро считает в уме.
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