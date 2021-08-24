Прямой эфир

Доходило до того, что ребёнка трясло. Нужно ли мотивировать получать одни «десятки»?

24 августа 2021 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Нужно ли ребенка мотивировать получать одни «десятки»? Потому что часто бывают проблемы, когда ребенок не может оправдать ожиданий.

Доходило до того, что ребёнка трясло. Нужно ли мотивировать получать одни «десятки»?-1

Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:
Это такая большая проблема, потому что родители очень часто не оценивают реальное положение вещей. Мне очень надо, чтобы моя дочь или мой сын был отличником. Но у каждого свой потолок. У каждого есть свой запас знаний, умений, навыков, зона ближайшего развития. Здесь очень важно исходить не из того, что хочется родителям, а из того, что может ребенок. Иначе это все чревато, прежде всего, различными нарушениями психосоматического порядка. Если мы хотим иметь здорового ребенка, имеет смысл отталкиваться не от наших желаний, а от того, что может ребенок.

Александра Каштанова:
Вы, Валентина, объясняете родителям, что не стоит требовать от ребенка, наказывать его за плохие оценки?

Доходило до того, что ребёнка трясло. Нужно ли мотивировать получать одни «десятки»?-4

Валентина Корень, учитель начальных классов Средней школы № 91 г. Минска имени Хосе Марти:
Стараемся и боремся, и на моем личном примере были такие дети, которых уже в начальной школе, не скажу, что дома прямо застращали и за что-то били, но доходило до того, что ребенок, сдавая тетрадь с контрольной работой... Его настолько трясло. Он видел, что я открываю его тетрадь проверять, с ребенком такое происходило за партой. Я пыталась говорить с родителями на эту тему. Они, вроде, и понимают, но в то же время ничего с собой сделать не могут. Я тоже считаю, что не надо от ребенка, у которого средний уровень знаний, требовать золотых гор, потому что потом проблемы и в старшей школе, особенно к 9 классу, нужен аттестат. Там уже проблемы не только у ребенка, а проблемы со всей школой.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может быть, у него просто другой склад ума, он проявит себя в спорте или в какой-то другой сфере.

Валентина Корень:
Да, кто-то из нас гуманитарий, а кто-то большие числа быстро считает в уме.

Читайте также:

Ребенок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах

«В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны». Как учителя борются с гаджетами в школе?

«Считают, что лучше знают, что должно быть в школе». Учитель начальных классов о современных родителях

# Подготовка к школе # общество # Александра Каштанова # Наталья Лисовская # Валентина Корень # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ребёнок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах
24 августа 2021 19:42

Ребёнок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах

Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета
24 августа 2021 19:41

Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета

«План «Ост» не был фейком на самом деле». Какой документ Игорь Марзалюк взял с собой на Республиканский педсовет?
24 августа 2021 19:20

«План «Ост» не был фейком на самом деле». Какой документ Игорь Марзалюк взял с собой на Республиканский педсовет?