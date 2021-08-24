Прямой эфир

Ребёнок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах

24 августа 2021 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ребёнок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах-1

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Мы говорили о правилах выбора рюкзака. Первое правило – это предоставить выбор ребенку. Но есть еще второе важное правило – взвесить его в граммах, потому что если сейчас поднять рюкзак школьника, то мама, которая физически не подготовлена, может столкнуться с трудностью. Скажите, есть какие-то определенные нормы, сколько должен весить рюкзак школьника?

Ребёнок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах-4

Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования научно-исследовательского центра Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:
Да, нормы есть, я могу рассказать. Есть санитарные нормы и правила, которые предусматривают вес как пустого портфеля, так и его содержимого. Например, пустой ранец или портфель для 1-2 класса – это 600-700 граммов. Если это 3-4 класс и старше, это уже до килограмма, но не больше. И по содержимому – это учебники и школьные письменные принадлежности – тоже есть свои санитарные нормы и требования, которые предъявляют к массе. Это полтора килограмма для 1-2 класса и два килограмма для 3-4 класса.

Читайте также:

«В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны». Как учителя борются с гаджетами в школе?

«Считают, что лучше знают, что должно быть в школе». Учитель начальных классов о современных родителях

Психолог о подготовке к школе: «Важно, чтобы радость от похода в первый класс не была преувеличена»

# Подготовка к школе # общество # Александра Каштанова # Ольга Тиринова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета
24 августа 2021 19:41

Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета

«План «Ост» не был фейком на самом деле». Какой документ Игорь Марзалюк взял с собой на Республиканский педсовет?
24 августа 2021 19:20

«План «Ост» не был фейком на самом деле». Какой документ Игорь Марзалюк взял с собой на Республиканский педсовет?

Лукашенко: отнеситесь серьёзнее к шестому школьному дню. Когда всё организовано интересно и с душой, это очень дорого стоит
24 августа 2021 19:07

Лукашенко: отнеситесь серьёзнее к шестому школьному дню. Когда всё организовано интересно и с душой, это очень дорого стоит