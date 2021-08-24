Ребёнок с трудом поднимает школьный рюкзак? Рассказываем нормы, сколько могут весить принадлежности в разных классах

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу: Мы говорили о правилах выбора рюкзака. Первое правило – это предоставить выбор ребенку. Но есть еще второе важное правило – взвесить его в граммах, потому что если сейчас поднять рюкзак школьника, то мама, которая физически не подготовлена, может столкнуться с трудностью. Скажите, есть какие-то определенные нормы, сколько должен весить рюкзак школьника?

Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования научно-исследовательского центра Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:

Да, нормы есть, я могу рассказать. Есть санитарные нормы и правила, которые предусматривают вес как пустого портфеля, так и его содержимого. Например, пустой ранец или портфель для 1-2 класса – это 600-700 граммов. Если это 3-4 класс и старше, это уже до килограмма, но не больше. И по содержимому – это учебники и школьные письменные принадлежности – тоже есть свои санитарные нормы и требования, которые предъявляют к массе. Это полтора килограмма для 1-2 класса и два килограмма для 3-4 класса.

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