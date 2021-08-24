«Считают, что лучше знают, что должно быть в школе». Учитель начальных классов о современных родителях

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Чем отличаются нынешние родители от родителей прошлых лет? Не вмешиваются ли они в учебный процесс, не мешают ли учителям работать?
Валентина Корень, учитель начальных классов средней школы № 91 г. Минска имени Хосе Марти:
Вмешиваются. Я даже сужу по своей матери, как я училась в школе, помню родителей своих одноклассников. И сужу по нынешним родителям. Они сейчас, грубо говоря, мои ровесники, а некоторые и намного младше. Почему-то многие считают, что они лучше знают, что должно быть в школе, нежели человек, который получил образование и уже не один год провел в школе, владеет этой системой. Как говорил психолог, я думаю, что даже не детей надо готовить к школе, а, скорее, родителей, потому что большая проблема в первом классе – родители не понимают, что школа – это не детский сад, и это кардинальное отличие. Как с этим бороться, до сих пор загадка.
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