«Считают, что лучше знают, что должно быть в школе». Учитель начальных классов о современных родителях

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Чем отличаются нынешние родители от родителей прошлых лет? Не вмешиваются ли они в учебный процесс, не мешают ли учителям работать?