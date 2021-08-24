«В каждом классе есть коробка. Забираем телефоны». Как учителя борются с гаджетами в школах?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Давайте затронем тему гаджетов. Что говорит законодательство по этому поводу?

Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования научно-исследовательского центра Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:

Использование электронных средств обучения – это решение учреждения образования, и все зависит от того, насколько они востребованы именно для образовательного процесса. Если урок не предполагает использование в учебных целях смартфона или планшета, тогда ими запрещено пользоваться, потому что это будет только отвлечение. Если же учитель работает по эксперименту, в инновационных проектах (есть целые учреждения образования, школы, классы, которые очень активно используют в образовательном процессе электронные средства обучения), тогда, конечно же, приветствуется, потому что наши новые учебники и предполагают использование дополненной реальности через QR- код, другие значки, чтобы ребенок понимал, что смартфон – это не только игрушка, но и средство обучения. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как же на самом деле все происходит с гаджетами?