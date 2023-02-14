Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!

Новости Беларуси. Железный робот, самолет или мотоцикл, И все в авторском исполнении. Кирилл Сикорский из Солигорска создает уникальные изделия из металла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастерской же стала дача в Любани. С изобретателем познакомилась наш корреспондент Анна Куртасова.

Эти кадры не с выставки. Автор работ – молодой солигорчанин Кирилл Сикорский. У него необычное хобби – создает фигуры из автохлама. Парень живет в Солигорске, а в Любани – дача, которую переделали в мастерскую. Кстати, любовь к технике с детства.

Кирилл Сикорский:

Папа привил любовь. Он подарил мне мотоцикл в детстве. И с этого все началось. Очень часто после ремонта оставались какие-то запчасти. И они достаточно красиво выглядят. Не знаю, все время завораживают звездочки, цепочки. И в какой-то момент просто решили не сдавать на металл, а сделать что-то красивое из них.

Александр Сикорский:

Это хобби. Все время с техникой мы занимаемся, нам интересно с ним. У нас викинг стоял возле дома самый первый, потом дровосек стоял. Байкера собираемся сделать.