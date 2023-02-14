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Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!

14 февраля 2023 19:41
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Новости Беларуси. Железный робот, самолет или мотоцикл, И все в авторском исполнении. Кирилл Сикорский из Солигорска создает уникальные изделия из металла, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастерской же стала дача в Любани.

С изобретателем познакомилась наш корреспондент Анна Куртасова.

Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!-1

Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!-3

Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!-5

Эти кадры не с выставки. Автор работ – молодой солигорчанин Кирилл Сикорский. У него необычное хобби – создает фигуры из автохлама. Парень живет в Солигорске, а в Любани – дача, которую переделали в мастерскую. Кстати, любовь к технике с детства.

Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!-8

Кирилл Сикорский:
Папа привил любовь. Он подарил мне мотоцикл в детстве. И с этого все началось. Очень часто после ремонта оставались какие-то запчасти. И они достаточно красиво выглядят. Не знаю, все время завораживают звездочки, цепочки. И в какой-то момент просто решили не сдавать на металл, а сделать что-то красивое из них.

Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!-11

Александр Сикорский:
Это хобби. Все время с техникой мы занимаемся, нам интересно с ним. У нас викинг стоял возле дома самый первый, потом дровосек стоял. Байкера собираемся сделать.

Белорус создаёт скульптуры и фигурки из металла. Посмотрите на его работы!-14

Идей у молодого изобретателя много. Все креативные. В основном связаны с техникой: танки, мотоциклы, самолеты, роботы. В коллекции около полусотни работ. Многие экспонаты уже нашли своих хозяев. Первую же работу Кирилл оставил как память.

Подробности в видеоматериале.

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# Хобби # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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