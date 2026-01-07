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Места проведения рождественских богослужений под особым контролем сотрудников ГАИ

07 января 2026 11:21
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Сегодня, 7 января, в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции Беларуси. Под особым контролем – места проведения рождественских богослужений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Не остается без внимания пресечение фактов нетрезвого вождения и управления транспортом без прав, а также перевозка юных пассажиров. 

Места проведения рождественских богослужений под особым контролем сотрудников ГАИ-2

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Для обеспечения безопасности граждан и гостей столицы также применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению требований правил дорожного движения. Будьте предельно внимательны и вежливыми на дороге.

Дорожную ситуацию в Беларуси по-прежнему осложняют снег и метели, а также гололедица. В ГАИ призывают водителей соблюдать повышенные меры безопасности: выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и интервал, не совершать опасных маневров и обязательно пристегиваться ремнями безопасности. 

# ГАИ # Денис Ливанович

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