«Предусмотрены налоговые льготы». В Беларуси создана сеть из 17 технопарков

Новости Беларуси. Гомельский технопарк развивает сотрудничество с университетами региона. Для молодежи проводят презентации инкубатора по поддержке малого предпринимательства и рассказывают о практических аспектах продвижения идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла на базе Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации, который внедряет концепцию инновационного вуза. Год назад в рамках международного проекта «Молодежь и предпринимательство» тут открылось смарт-кафе. Стимулирование бизнес-активности студентов – одна из приоритетных задач, ведь самые креативные проекты традиционно рождаются именно из этой среды. Технопарк готов оказать поддержку на всех этапах реализации.

Юлия Липовская, директор Гомельского технопарка:

Мы помогаем молодым, начинающим компаниям в становлении и развитии, оказываем консультационную поддержку, организационную помощь, методическую. На первых порах, пока компания не станет уверенно на ноги. Кроме этого на законодательном уровне предусмотрены налоговые льготы определенные на период, пока компания является нашим резидентом. Ну и сниженная ставка арендной платы действует для субъектов технопарка.

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Эта площадка позволяет встретиться наиболее активным студентам и представителям бизнес-сообщества для того, чтобы определить наиболее жизнеспособные проекты, которые станут в перспективе конкурентоспособными и будут направлены на развитие национальной экономики нашей прекрасной страны.