«Преступность становится более изощрённой». В Академии наук Беларуси рассмотрели вопросы коррупции

Новости Беларуси. В Национальной академии наук Беларуси выбрали лучшие научные разработки, способные сделать нашу жизнь спокойнее и безопаснее. Тематический конкурс проводится впервые и среди его участников немало молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монографии, учебники, публикации и видеоролики. Всего в конкурсе приняли участие 25 представителей сферы образования и авторских коллективов. Разработчики самых прогрессивных инициатив поделились своим видением проблем преступного мира и коррупции с широкой аудиторией. Победу в исследовании одержали представители Академии МВД, БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси, Могилевского института МВД, а также Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры.

Елена Шаркова, лауреат конкурса:

Преступность становится более изощренной и криминализирующей, что показывает негативную тенденцию для будущего. Поэтому необходимо на каком-то определенном этапе включаться всем общественным объединениям, государственным органам для того, чтобы могли как-то со своей стороны хотя бы на ранних стадиях ее развития немного минимизировать.

Сергей Хмарук, заместитель Генерального прокурора Беларуси:

Существует запрос на участие простых людей в предупреждении преступлений, коррупционных проявлений, поэтому это действительно удивило. На конкурсе даже была представлена одна научная работа, кандидатская диссертация, поэтому уровень достаточно высокий. Посмотрим, наверное, с точки зрения возможности продолжения такого взаимодействия с Академией наук.

Александр Кильчевский, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Вдохновило то, как наша молодежь реагирует на коррупционные, скажем так, злоупотребления, которые имеют место не только, конечно, в нашем обществе, но и в целом в мире. И это дает надежду на то, что у нас есть будущее. Есть кому в перспективе бороться с этими проявлениями.