Пятая неделя ожидания. Беженцы на границе с Польшей не теряют надежду попасть в Европу

Тягостные дни ожидания им хоть как-то стараются скрасить белорусы – единственные, кому небезразличны страдания иностранцев, хоть и пришли беженцы не в нашу страну. Они хотят попасть в Германию и воссоединиться со своими семьями. На границу из разных уголков Беларуси поступило около 140 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, одеяла, подушки, теплые вещи и обувь. Также организовано ежедневное горячие питание и подвоз воды. Дежурят медицинские бригады. Тем не менее беженцы хотят знать, будет ли у них завтра. Все выходные они выходили на стихийные митинги с плакатами, чтобы через средства массовой информации обратить на себя внимание западных политиков. Также иностранцы пишут обращения к Папе Римскому.

Всего-навсего мы хотим организовать тихую, мирную демонстрацию. Безмолвную. Наши дети подготовили рисунки. Мы ждем. В то время как люди находятся в своих домах, мы сидим здесь в лесах. Но мы тоже люди. Мы не хотим назад. В Европе прекрасно знают, что происходит в Ираке. Они знают это не хуже нас. Почему они молчат? Мы такие же люди, как и многие другие. Мы тоже достойны того, чтобы встретить новогодние праздники, Рождество в иных условиях. Сколько еще нужно ждать нашим детям? Они болеют. Им холодно. На днях нашли погибшую беременную женщину. Сколько еще людей должно умереть в лесах на границе с Польшей?