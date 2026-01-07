В Берлине почти 20 тыс. семей пятый день остаются без электричества

В Берлине почти 20 тысяч семей пятый день остаются без электричества. Также в этом списке – 850 предприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, полностью удастся восстановить энергоснабжение лишь 8 января к вечеру. Напомним, 3 января жилые дома и предприятия столицы Германии остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, которая подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя группировка, которая действует в Берлине и Бранденбурге уже 14 лет. Власти столицы Германии ранее объявили режим чрезвычайной ситуации. Расследование уголовного дела продолжается.