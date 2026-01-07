Лукашенко заслушал доклад Крупко о ситуации в Гомельской области на фоне снегопадов

Главной темой обсуждения стала ситуация в регионе в связи с обильными снегопадами и надвигающимся циклоном – работа по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры, расчистка улиц и транспортных магистралей. Александр Лукашенко интересовался, нужна ли Гомельской области дополнительная поддержка и помощь в решении этих задач.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Сегодня состоялся доклад главе государства о состоянии дел в Гомельской области и о состоянии текущей ситуации с учетом обильного выпадения осадков с 6 на 7 января и как справляется область с этой ситуацией, нужна ли помощь в Гомельской области для устранения всех вопросов.

Я доложил главе государства, что накануне состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все ресурсы были задействованы, которые необходимы для расчистки дорог, поддержания инфраструктуры республиканских дорог, областных дорог, городов, населенных пунктов. Доложил, что на сегодняшний день ситуация стабильная, инфраструктура работает в штатном режиме под контролем МЧС, ГАИ, УВД, облисполкома. Каких-то чрезвычайных ситуаций по Гомельской области нет.

Температура 6-8 градусов ниже нуля. Дороги, все подъезды к социальным учреждениям расчищены. Доступ есть ко всем дорогам, сейчас в основном коммунальные службы занимаются расчисткой дворовых территорий, подъездам, улочкам. Понимая, что усилится ветер и усилится снегопад к выходным, была проведена работа по дополнительным ресурсам. Сегодня имеется техника в промышленных предприятиях, тяжелая техника в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому в случае выпадения обильных осадков и в короткое время будет поднята вся техника, которая имеется в Гомельской области на устранение последствий повышенного падения осадков.