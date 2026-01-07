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Nestle отзывает детские смеси из-за токсина – дети могут отравиться

07 января 2026 11:46
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Nestle отзывает детские смеси из-за токсина – дети могут отравиться-0

Компания Nestlé отзывает в 25 государствах некоторые партии питания для детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Reuters.

Среди отозванной продукции – детская смесь SMA, BEBA, NAN. Сообщается, что в составе смесей возможно наличие токсина, являющегося причиной тошноты у и рвоты. Речь идет о токсине цереулид, вырабатываемом бактериями Bacillus cereus.

Отзыв в числе прочих стран затронул партии в Австрии, Британии, ФРГ, Дании, Ирландии, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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