В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих – есть жертва

В Иерусалиме погиб подросток и еще несколько человек пострадали, когда автобус въехал в толпу людей. 18-летний юноша оказался под транспортным средством, он скончался на месте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время массовой акции протеста. Часть жителей выступает против призыва в армию. Несколько тысяч граждан десятилетиями были освобождены от службы. Это вызывает недовольство остальных израильтян. Однако религиозные лидеры видят в военной службе угрозу для сохранения своей общинной идентичности. Спор о призыве сейчас одна из самых острых внутренних проблем Израиля на фоне эскалации конфликтов с Газой, Ливаном и Ираном.