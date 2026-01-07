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В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих – есть жертва

07 января 2026 11:16
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В Иерусалиме погиб подросток и еще несколько человек пострадали, когда автобус въехал в толпу людей. 18-летний юноша оказался под транспортным средством, он скончался на месте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих – есть жертва-2

Инцидент произошел во время массовой акции протеста. Часть жителей выступает против призыва в армию. Несколько тысяч граждан десятилетиями были освобождены от службы. Это вызывает недовольство остальных израильтян. Однако религиозные лидеры видят в военной службе угрозу для сохранения своей общинной идентичности. Спор о призыве сейчас одна из самых острых внутренних проблем Израиля на фоне эскалации конфликтов с Газой, Ливаном и Ираном. 

# ЧП

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