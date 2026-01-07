Politico: из парижской декларации для Киева убрали часть пунктов о США

Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности для Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Документ был принят по результатам встречи во Франции. Первоначально предполагалось подписание Вашингтоном декларации, но в итоге подписи поставили только участники «коалиции желающих», указано в материале.

Проект претерпел изменения: убрано американское участие в «многонациональной силе» на территории Украины. В предыдущей версии США были обязаны оказать поддержку «силе» при атаке на нее.

Как ранее сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, «коалицией желающих» принята декларация о размещении войск в Украине после достижения мира.

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