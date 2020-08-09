Молодой отец: «Очень важно, что в Беларуси сформировалось поколение ребят, которые выросли в суверенной, независимой стране»

Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, пришёл на избирательный участок вместе с родными. Молодой отец хорошо знает, чем живёт новое поколение.

Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Очень важно, что в Беларуси сформировалось поколение ребят, которые выросли в суверенной, независимой стране. Ведь спокойствие на наших улицах, чистота, порядок, активная социальная политика развитая, она не богом данная сверху. Это результат кропотливой работы большого количества людей на протяжении более чем 25 лет.

Это ответственность – ваш голос. Перед поколениями прошлыми, перед предками, перед настоящими и перед будущими поколениями. Глава государства в своём Послании очень чётко очертил перспективы направления. И, конечно, это всё не может не сказаться на решающем факторе волеизъявления гражданина.