Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»

04 августа 2020 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительный блок в выступлении Президента был посвящен теме коронавируса. Затронул глава государства и тему избирательной кампании. Очевидно, в 2020 году она отличается от предыдущих.

Президент Беларуси о задержанных боевиках: «Всё это враньё про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию»

Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все методы воздействия. Цель – стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления.

Да, пока горячей войны нет. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии.

Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»-4

Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»-6

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»

Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»

Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов
04 августа 2020 14:32

Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов

Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку
04 августа 2020 14:30

Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку

Зачем заваривать мусоропровод и сортировать отходы? Специалист объясняет доходчиво
04 августа 2020 14:26

Зачем заваривать мусоропровод и сортировать отходы? Специалист объясняет доходчиво