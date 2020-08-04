Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»

Значительный блок в выступлении Президента был посвящен теме коронавируса. Затронул глава государства и тему избирательной кампании. Очевидно, в 2020 году она отличается от предыдущих.

Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все методы воздействия. Цель – стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления.

Да, пока горячей войны нет. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии.