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Родители-воспитатели дома семейного типа: «Хочется, чтобы мои дети росли в спокойной обстановке»

09 августа 2020 17:04
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Новости Беларуси. Жить в мире и стабильности – желание, о котором говорили многие на избирательных участках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тезис легко обосновать: информационный интернет-поток не прошел мимо избирателей. Отмечают, что виртуальная картинка разнится с реальной жизнью. Ответная реакция не заставила себя ждать.

Родители-воспитатели дома семейного типа: «Хочется, чтобы мои дети росли в спокойной обстановке»-1

Юрий Страпко, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Открываю телефон, есть новостная лента. И ничего хорошего нет. Весь негатив идёт с одного и того же сайта. Люди не осознают, к чему это может привести: нагнетание этой обстановки, нестабильности. Такой обстановки, как в Украине было. Да и сейчас у них нет стабильности.

Родители-воспитатели дома семейного типа: «Хочется, чтобы мои дети росли в спокойной обстановке»-4

Юрий как никто знает, что такое ответственность и уверенность в будущем. В большой семье из Вейно 9 детей. Ольга и Юрий не делят ребят на своих и приёмных. Но признаются, если бы не такая весомая поддержка со стороны государства, вряд ли бы справились. Потому их выбор на ближайшие пять лет не пошатнули ни призывы, ни сказочные обещания.

Родители-воспитатели дома семейного типа: «Хочется, чтобы мои дети росли в спокойной обстановке»-7

Ольга Кравченко, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Стабильность, чтобы она была всегда. Чтобы был мир. Мне хочется, чтобы мои дети росли в спокойной обстановке.

Для меня ценно, что у нас бесплатное образование, бесплатная медицина. Это важно, что сегодня каждый может получить помощь, которая ему необходима.

# Выборы в Беларуси # общество # Юрий Страпко # Ольга Кравченко # Фотофакт

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