Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Все мировые новости о коронавирусе. В мире предприятия задохнулись от ограничений, люди умирали от недостатка больничных палат и ИВЛ. А вот Беларусь дышит полной грудью.
Вывод один – развивать медицину и школу фармацевтики, МРТ в каждом регионе, модернизация службы скорой помощи. Еще пару лет назад наши лекарства покрывали лишь 13 % потребностей рынка. Президент сориентировал: надо половину. А достигли 60 %. Это и спасло. А экономический рецепт Александра Лукашенко сохранил и всю нашу экономику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Либеральная экономическая модель уже точно с ней не справится. Даже в супердемократичной Америке президент в течение суток довел прямой госзаказ до частных компаний, когда это было необходимо, и плевать на все рыночные отношения.
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Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей.
Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки, появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши.