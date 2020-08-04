Президент Беларуси: цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Все мировые новости о коронавирусе. В мире предприятия задохнулись от ограничений, люди умирали от недостатка больничных палат и ИВЛ. А вот Беларусь дышит полной грудью. Вывод один – развивать медицину и школу фармацевтики, МРТ в каждом регионе, модернизация службы скорой помощи. Еще пару лет назад наши лекарства покрывали лишь 13 % потребностей рынка. Президент сориентировал: надо половину. А достигли 60 %. Это и спасло. А экономический рецепт Александра Лукашенко сохранил и всю нашу экономику.