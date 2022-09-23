«Доброе дело делаете!» Президент съездил в «Хатынь» и проверил, как идёт реконструкция

Новости Беларуси. В Беларуси не будет проводиться мобилизация, а воевать мы будем только тогда, когда придется защищать свой дом и землю. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября во время посещения мемориала сожженным деревням «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в мае указом Президента обновлению комплекса был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. 23 сентября ход работ Александр Лукашенко проинспектировал лично. И сразу обозначил приоритеты – все должно быть надежно и содержательно. Президенту доложили, как продвигается реконструкция. Белорусский лидер интересовался даже деталями, подчеркнув – в этом священном месте памяти все должно быть без излишеств, нужно сохранить первозданный вид комплекса. На что еще обратил внимание глава государства – в материале Ксении Худолей.

Концепция музея «Кожны трэцi» – факты, повергающие в почти осязаемый ужас. Пока одноэтажная коробка малопривлекательна, но в будущем это шесть выставочных залов, расположенных по кругу. Президент поручил организовать экспертные группы, которые будут заниматься наполнением музея историческими смыслами. Эмоциональная подача должна быть на высоте, чтобы дух захватывало. Вообще, капремонт затронул практически все главные символы «Хатыни»: дорогу «Последний путь», мемориалы «Кладбище деревень» и «Деревья жизни».

Особая история у этого сооружения. Приход храма Рождества Богородицы – третье воплощение места для богослужений в Хатыни. Эскизы деревенской церквушки удалось воспроизвести благодаря инвентарям XVIII века, а первый храм предположительно существовал здесь еще в XVI столетии.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Есть полное описание этого хатынского храма. Да, некоторые объемы были неизвестны, например, высота купола – не все вошло в описание. Знаем, что было внутри, какой был алтарь. Вплоть до таких мелочей, как цвет занавесок. Туда любой человек сможет в любой момент прийти. Он маленький внутри, еще не завершены окончательно работы, он совершенно небольшой по объему. Прийти, оставить там свечку, лампадку.

Успеть к 80-й годовщине трагедии строители стараются. И довольно успешно. До конца октября здесь планируют завершить необходимые уличные работы и уже заняться внутренним оформлением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день, мужики! Вы на археологов похожи. Молодцы, спасибо вам, что доброе дело делаете!