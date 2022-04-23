Прямой эфир

До православной Пасхи осталось меньше суток. Что делать, если не получится прийти в храм?

23 апреля 2022 10:37
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23 апреля мир в глазах православных, наполняется радостью Воскресения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После службы уже освящают куличи, пасхи и яйца. Близится к завершению Великий пост. Только в Минске в эти дни для верующих открыты 45 храмов.  

«Распахнут свои двери 45 православных храмов». Как православные верующие готовятся встретить Пасху – читайте здесь.  

До православной Пасхи осталось меньше суток. Что делать, если не получится прийти в храм?-1

Для тех, кто не имеет возможности посетить храм и присутствовать на богослужении, будет вестись прямая трансляция из Свято-Духова кафедрального собора. Его возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало эфира – сегодня в 23:45.  

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# Пасха # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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