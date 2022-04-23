До православной Пасхи осталось меньше суток. Что делать, если не получится прийти в храм?

23 апреля мир в глазах православных, наполняется радостью Воскресения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После службы уже освящают куличи, пасхи и яйца. Близится к завершению Великий пост. Только в Минске в эти дни для верующих открыты 45 храмов.

«Распахнут свои двери 45 православных храмов». Как православные верующие готовятся встретить Пасху – читайте здесь.