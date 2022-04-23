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Схождение Благодатного огня и освящение пищи. 23 апреля у православных христиан Великая суббота

23 апреля 2022 07:28
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23 апреля у православных завершается Страстная седмица. В последний день перед пасхой в храмах на богослужении вспоминают о погребении Иисуса Христа, его сошествии в ад и последующее воскрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Схождение Благодатного огня и освящение пищи. 23 апреля у православных христиан Великая суббота-1

Для верующих этот день одновременно и скорбный и радостный. В церквях освящают праздничную снедь. Близится завершение Великого поста. И именно сегодня мы ждем одно из главных чудес церкви. Каждый год накануне светлой Пасхи, по православному календарю, в Иерусалимском храме Воскресения Господня происходит схождение Благодатного огня.  

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# Пасха # общество # Иисус Христос # Фотофакт

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