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На границе ЕС заработала система ESS c 12 октября

12 октября 2025 13:43
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На границе ЕС заработала система ESS c 12 октября-0

С 12 октября страны ЕС начнут внедрение цифровой системы въезда/выезда (EES), позволяющей фиксировать данные иностранных граждан при пересечении ими внешних границ. Об этом пишет РИА Новости.

При первом въезде и выезде будут фиксироваться их биометрические данные – фотографии и отпечатки пальцев.
Система будет внедряться постепенно в течение шести месячного периода и призвана улучшить контроль, выявлять нарушение сроков пребывания и предотвратить подделку документов.

В будущем повторные пересечения границы будут проходить быстрее благодаря автоматизированной проверке.

В течение переходного периода по-прежнему будут применяться штампы в паспортах. Стоит отметить, что граждане государств, не входящих в Шенгенскую зону, но имеющих соглашение с ЕС, могут находиться в зоне не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Фото: pixabay

# Международная политика

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