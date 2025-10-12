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Лекорню готов снова уйти в отставку, если политические силы не станут ему помогать

12 октября 2025 13:38
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Переназначенный французский премьер снова «сидит на чемоданах». Лекорню заявил, что опять уйдет в отставку, если политические силы не станут ему помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, политик сложил полномочия 6 октября, проработав на посту премьера всего месяц. Однако президент Макрон, не найдя кандидата получше, восстановил его в должности. Лекорню было поручено заново сформировать правительство. Он заявил, что в этом вопросе, цитата, не намерен заниматься ерундой и рассчитывает на здравомыслие всех партий.

Премьеру предстоит подготовить бюджет для французской экономики, а правительству проголосовать за него. Двум предыдущим кабинам не удалось это сделать из-за сильной поляризации мнений и давления со стороны оппозиции.

# Международная политика # Себастьен Лекорню # Эммануэль Макрон

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