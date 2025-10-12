Прямой эфир

Шайба Протаса помогла. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в НХЛ

12 октября 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шайба Протаса помогла. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в НХЛ-0

«Вашингтон Кэпиталз» добился первой победы в сезоне НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

В матче отличились белорус Алексей Протас, забивший два гола и сделавший результативную передачу, а также Мартин Фехервари и Райан Леонард. За хозяев ответили Энтони Дюклер и Мэттью Шефер.

Александр Овечкин отметился первой результативной передачей в сезоне и стал тем самым игроком клуба, который набрал очки в возрасте 40 лет и старше.

У «Айлендерс» Максим Цыпаков и Максим Шабанов остались без очков, а защитник Александр Романов закончил матч с отрицательным показателем полезности. Вратарь Илья Сорокин отразил 24 из 28 бросков. Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение подряд.

Фото: pixabay

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
До 23 человек возросло число жертв ночного столкновения на Афганистана с Пакистаном
12 октября 2025 13:51

До 23 человек возросло число жертв ночного столкновения на Афганистана с Пакистаном

На границе ЕС заработала система ESS c 12 октября
12 октября 2025 13:43

На границе ЕС заработала система ESS c 12 октября

Лекорню готов снова уйти в отставку, если политические силы не станут ему помогать
12 октября 2025 13:38

Лекорню готов снова уйти в отставку, если политические силы не станут ему помогать