Шайба Протаса помогла. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» добился первой победы в сезоне НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

В матче отличились белорус Алексей Протас, забивший два гола и сделавший результативную передачу, а также Мартин Фехервари и Райан Леонард. За хозяев ответили Энтони Дюклер и Мэттью Шефер.

Александр Овечкин отметился первой результативной передачей в сезоне и стал тем самым игроком клуба, который набрал очки в возрасте 40 лет и старше.

У «Айлендерс» Максим Цыпаков и Максим Шабанов остались без очков, а защитник Александр Романов закончил матч с отрицательным показателем полезности. Вратарь Илья Сорокин отразил 24 из 28 бросков. Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение подряд.

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