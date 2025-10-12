Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за погоды

Погода в Беларуси будет ухудшаться. Уже 12 октября объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидаются дожди. А ночью в некоторых районах – снег.

Поэтому в МВД призывают соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуют не парковаться под деревьями, правильно выбирать скоростной режим. Кроме того, включить ближний свет фар, избегать резких маневров, разгонов и торможений. Пешеходам не следует закрывать себе обзор капюшоном или зонтом. А в темное время суток обязательно пользоваться световозвращающими элементами.