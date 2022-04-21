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До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику

21 апреля 2022 14:02
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Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании Светлой Пасхи. Хлебозаводы Минской области к главному христианскому празднику готовят выпечку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику-1

Чтобы выполнить все заявки, предприятия работают в несколько смен – производство практически круглосуточное. Сладкие угощения выпекают и в Дзержинске. В день до 1 000 куличей. Ароматная пышная сдоба уже поступила в продажу.  

До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику-4

Светлана Куницкая, начальник участка по производству хлебобулочных и кондитерских изделий завода:  
Мы работаем чисто под заявки. Выходим рано, чтобы успеть все сделать, потому что на завтра нужно свежую продукцию всю развезти по потребителям. Наш покупатель получает нашу продукцию только свежую.  

До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику-7

Христианский праздник отметят уже в это воскресенье, 24 апреля. С самого утра верующие пойдут в храмы, чтобы освятить пасхальные угощения.  

# Пасха # общество # Светлана Куницкая # Фотофакт

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