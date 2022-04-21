До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику

Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании Светлой Пасхи. Хлебозаводы Минской области к главному христианскому празднику готовят выпечку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании Светлой Пасхи. Хлебозаводы Минской области к главному христианскому празднику готовят выпечку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чтобы выполнить все заявки, предприятия работают в несколько смен – производство практически круглосуточное. Сладкие угощения выпекают и в Дзержинске. В день до 1 000 куличей. Ароматная пышная сдоба уже поступила в продажу.
Светлана Куницкая, начальник участка по производству хлебобулочных и кондитерских изделий завода:
Мы работаем чисто под заявки. Выходим рано, чтобы успеть все сделать, потому что на завтра нужно свежую продукцию всю развезти по потребителям. Наш покупатель получает нашу продукцию только свежую.
Христианский праздник отметят уже в это воскресенье, 24 апреля. С самого утра верующие пойдут в храмы, чтобы освятить пасхальные угощения.