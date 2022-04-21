До 1000 куличей в день. Хлебозаводы готовятся к главному христианскому празднику

Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании Светлой Пасхи. Хлебозаводы Минской области к главному христианскому празднику готовят выпечку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы выполнить все заявки, предприятия работают в несколько смен – производство практически круглосуточное. Сладкие угощения выпекают и в Дзержинске. В день до 1 000 куличей. Ароматная пышная сдоба уже поступила в продажу.

Светлана Куницкая, начальник участка по производству хлебобулочных и кондитерских изделий завода:

Мы работаем чисто под заявки. Выходим рано, чтобы успеть все сделать, потому что на завтра нужно свежую продукцию всю развезти по потребителям. Наш покупатель получает нашу продукцию только свежую.