Генпрокуратура: учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю

Новости Беларуси. Ряд нарушений в образовательном процессе выявила Генпрокуратура Беларуси. О том, что система обучения требует перестройки, на нынешней неделе говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:

Учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю и сопоставима с занятостью взрослого работающего человека. В целях оптимизации образовательного процесса, соблюдения прав и законных интересов учащихся Генеральная прокуратура проинформировала Совет министров о выявленных нарушениях и внесла ряд законодательных инициатив.