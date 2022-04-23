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Генпрокуратура: учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю

23 апреля 2022 08:26
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Новости Беларуси. Ряд нарушений в образовательном процессе выявила Генпрокуратура Беларуси. О том, что система обучения требует перестройки, на нынешней неделе говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генпрокуратура: учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю-1

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:  
Учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю и сопоставима с занятостью взрослого работающего человека. В целях оптимизации образовательного процесса, соблюдения прав и законных интересов учащихся Генеральная прокуратура проинформировала Совет министров о выявленных нарушениях и внесла ряд законодательных инициатив.  

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе (здесь подробности).  

# Образование в Беларуси # общество # Виктория Финевич # Фотофакт

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