До 23 человек возросло число жертв ночного столкновения на Афганистана с Пакистаном

Число жертв ночного столкновения на границе Афганистана с Пакистаном возросло до 23 человек. Еще около 30 солдат получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исламабад принял решение закрыть погранпереходы с сопредельной стороной. Напомним, конфликт произошел ночью, но к утру был разрешен. Афганские войска открыли огонь в нескольких точках вдоль границы, а также по ближайшим пакистанским городам. Им ответили тяжелой артиллерией, танками и истребителями, захватив 19 погранпостов.