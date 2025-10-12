Вольфович: мы готовы защитить свою страну, никому при этом не угрожая

Мы готовы защитить свою страну, никому при этом не угрожая. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в Беларуси проходит второй этап проверки воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. Его проводят по поручению Президента. Результаты маневров будут учтены при подготовке войск. Госсекретарь Совбеза проверил готовность войск к выполнению задач. Танковые и механизированные бригады выдвинулись на полигон комбинированным способом и заняли районы сосредоточения. Теперь воинские части преодолевают водные преграды и наводят понтонные мосты. Им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из вооружения танков, БТР и стрелкового оружия.

По словам Александра Вольфовича, поводом для внезапной проверки войск послужила продолжающаяся истерия Запада. И та политика, которую проводит ЕС по отношению к нашей стране и России. Все это, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия.