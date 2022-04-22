Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей
Пасха уже на носу, а это значит, что пришло время печь куличи. В этой статье мы расскажем несколько рецептов, которые точно вас не оставят без мучной сладости на праздничном столе.
Рецепт №1
Ингредиенты:
– мука пшеничная (1,3 кг.);
– молоко (500 мл.);
– дрожжи (50 гр.);
– яйца куриные (6 шт.);
– сливочное масло (200 гр.);
– сахар (300 гр.);
– изюм (300 гр.).
Фото: pinterest.com/mariiatokk
Инструкция:
1. Переберите изюм, избавляясь от всех соринок и веточек, а позже залейте его горячей водой на 15 минут.
2. Позже достаньте ягоды, высушите их на полотенце и обваляйте в муке.
3. Немного подогрейте молоко и растворите там дрожжи.
4. Добавьте в смесь муку и всё тщательно перемешайте. Позже поставьте тесто в тёмное и тёплое место на полчаса, накройте его полотенцем.
5. Отделите яичные белки от желтков. Первое составляющее необходимо взбить до получения пенки. В желтки добавьте сахар и тщательно перемешайте.
6. Полученную смесь влейте в тесто. Позже добавьте масло и всё аккуратно и тщательно перемешайте.
7. Остался последний шаг: распределить тесто по формам, поставить в духовку при температуре 180 градусов и выпекать на протяжении 25 минут.
Фото: pinterest.com/IrinaRuzanova
Рецепт №2
Ингредиенты:
– творог (200 гр.);
– куриные яйца (2 шт.);
– молоко (200 мл.);
– сливочное масло (50 гр.);
– дрожжи (2 ч.л.);
– сахар (150 гр.);
– изюм (100 гр);
– яичный белок (2 шт.);
– сахарная пудра (200 гр.);
– лимонный сок (1 ст.л.).
Фото: pinterest.com/akuyun
Инструкция:
1. Растворите в тёплом молоке дрожжи.
2. Размешайте в отдельной миске творог, яйца, сахар и масло. Позже добавьте полученную смесь в молоко с дрожжами.
3. Накройте тесто полотенцем и поставьте его в тёплое место на час.
4. Пришло время делать глазурь. Взбейте яичные белки, постепенно добавляя сахарную пудру и лимонный сок.
5. Распределите тесто по формам и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов. Делать это нужно 20 минут.
6. Дайте изделию остыть и окуните его в глазурь.
Фото: pinterest.com/luba_art
Рецепт №3
Ингредиенты:
– мука пшеничная (200 гр.);
– куриные яйца (2 шт.);
– сахар (200 гр.);
– сливочное масло (75 гр.);
– молоко (150 мл.);
– ванилин (1 гр.);
– растительное масло (35 мл.);
– разрыхлитель теста (1,5 ч.л.);
– цукаты по вкусу.
Фото: pinterest.com/voronyuknata
Инструкция:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином.
2. В полученную смесь добавьте молоко, растительное и подсолнечное масла, а также муку и разрыхлитель. Всё тщательно перемешайте.
3. В полученное тесто добавьте цукаты, размешайте.
4. Разлейте тесто по кружкам и отправьте в микроволновку на 5 минут. Выпекайте каждую порцию отдельно.
Фото: pinterest.com/Miss_Eliza
Кстати, а вы не задумывались, почему куличи имеют именно такую форму? Узнать интересные факты о Пасхе можно здесь.