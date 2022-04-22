Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей

Пасха уже на носу, а это значит, что пришло время печь куличи. В этой статье мы расскажем несколько рецептов, которые точно вас не оставят без мучной сладости на праздничном столе.

Инструкция:

1. Переберите изюм, избавляясь от всех соринок и веточек, а позже залейте его горячей водой на 15 минут.

2. Позже достаньте ягоды, высушите их на полотенце и обваляйте в муке.

3. Немного подогрейте молоко и растворите там дрожжи.

4. Добавьте в смесь муку и всё тщательно перемешайте. Позже поставьте тесто в тёмное и тёплое место на полчаса, накройте его полотенцем.

5. Отделите яичные белки от желтков. Первое составляющее необходимо взбить до получения пенки. В желтки добавьте сахар и тщательно перемешайте.

6. Полученную смесь влейте в тесто. Позже добавьте масло и всё аккуратно и тщательно перемешайте.

7. Остался последний шаг: распределить тесто по формам, поставить в духовку при температуре 180 градусов и выпекать на протяжении 25 минут.