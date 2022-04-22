Прямой эфир

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей

22 апреля 2022 07:50
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Пасха уже на носу, а это значит, что пришло время печь куличи. В этой статье мы расскажем несколько рецептов, которые точно вас не оставят без мучной сладости на праздничном столе.  

Рецепт №1  

Ингредиенты:  

– мука пшеничная (1,3 кг.);  
– молоко (500 мл.);  
– дрожжи (50 гр.);  
– яйца куриные (6 шт.);  
– сливочное масло (200 гр.);  
– сахар (300 гр.);  
– изюм (300 гр.).  

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей-1

Фото: pinterest.com/mariiatokk

Инструкция:  

1. Переберите изюм, избавляясь от всех соринок и веточек, а позже залейте его горячей водой на 15 минут.  

2. Позже достаньте ягоды, высушите их на полотенце и обваляйте в муке.  

3. Немного подогрейте молоко и растворите там дрожжи.  

4. Добавьте в смесь муку и всё тщательно перемешайте. Позже поставьте тесто в тёмное и тёплое место на полчаса, накройте его полотенцем.  

5. Отделите яичные белки от желтков. Первое составляющее необходимо взбить до получения пенки. В желтки добавьте сахар и тщательно перемешайте.  

6. Полученную смесь влейте в тесто. Позже добавьте масло и всё аккуратно и тщательно перемешайте.  

7. Остался последний шаг: распределить тесто по формам, поставить в духовку при температуре 180 градусов и выпекать на протяжении 25 минут.  

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей-4

Фото: pinterest.com/IrinaRuzanova

Рецепт №2  

Ингредиенты:  

– творог (200 гр.);  
– куриные яйца (2 шт.);  
– молоко (200 мл.);  
– сливочное масло (50 гр.);  
– дрожжи (2 ч.л.);  
– сахар (150 гр.);  
– изюм (100 гр);  
– яичный белок (2 шт.);  
– сахарная пудра (200 гр.);  
– лимонный сок (1 ст.л.).  

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей-7

Фото: pinterest.com/akuyun

Инструкция:  

1. Растворите в тёплом молоке дрожжи.  

2. Размешайте в отдельной миске творог, яйца, сахар и масло. Позже добавьте полученную смесь в молоко с дрожжами.  

3. Накройте тесто полотенцем и поставьте его в тёплое место на час.  

4. Пришло время делать глазурь. Взбейте яичные белки, постепенно добавляя сахарную пудру и лимонный сок.  

5. Распределите тесто по формам и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов. Делать это нужно 20 минут.  

6. Дайте изделию остыть и окуните его в глазурь.  

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей-10

Фото: pinterest.com/luba_art

Рецепт №3  

Ингредиенты:  

– мука пшеничная (200 гр.);  
– куриные яйца (2 шт.);  
– сахар (200 гр.);  
– сливочное масло (75 гр.);  
– молоко (150 мл.);  
– ванилин (1 гр.);  
– растительное масло (35 мл.);  
– разрыхлитель теста (1,5 ч.л.);  
– цукаты по вкусу.  

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей-13

Фото: pinterest.com/voronyuknata

Инструкция:  

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином.  

2. В полученную смесь добавьте молоко, растительное и подсолнечное масла, а также муку и разрыхлитель. Всё тщательно перемешайте.  

3. В полученное тесто добавьте цукаты, размешайте.  

4. Разлейте тесто по кружкам и отправьте в микроволновку на 5 минут. Выпекайте каждую порцию отдельно.  

Куличи и в микроволновке? Необычные рецепты пасхальных сладостей-16

Фото: pinterest.com/Miss_Eliza

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# Пасха # калейдоскоп # Фотофакт

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