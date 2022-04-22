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«Распахнут свои двери 45 православных храмов». Как православные верующие готовятся встретить Пасху?

22 апреля 2022 15:38
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Новости Беларуси. Православные верующие готовятся встретить Пасху. Главное богослужение традиционно совершается в ночь с субботы на воскресенье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Распахнут свои двери 45 православных храмов». Как православные верующие готовятся встретить Пасху?-1

В полуночи раздастся торжественный колокольный звон. Он возвестит о Воскресении Христовом. После состоится крестный ход вокруг церкви. По окончании службы христиане будут поздравлять друг друга с Пасхой. Праздничное утро традиционно начинается словами «Христос воскрес!» и ответной фразой «Воистину воскрес!»

«Распахнут свои двери 45 православных храмов». Как православные верующие готовятся встретить Пасху?-4

Анна Короневская, начальник отдела по координации идеологической работы, делам религий и национальностей Мингорисполкома:
В предстоящие выходные распахнут свои двери 45 православных храмов, которые пригласят на пасхальное богослужение. Основными местами или знаковыми местами для верующих и для гостей столицы станут кафедральный собор, Всехсвятский храм, уникальная деревянная церковь Оптинских старцев, храм святой Софии Слуцкой.

«Распахнут свои двери 45 православных храмов». Как православные верующие готовятся встретить Пасху?-7

Предшествует празднику Великий пост. В пятницу, в день, когда Иисус был распят, он особенно строг. А в Великую субботу в храмах освящают пасхальные блюда: крашенки, творожную пасху и куличи.

# Пасха # общество # Анна Короневская # Андрей Хотяновский # Митрополит Филарет # Фотофакт

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