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«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски

23 апреля 2022 09:22
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Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Индустриально-педагогический колледж и познакомимся с учащимися этого колледжа Анастасией и Ксенией. Привет, девчонки, на какой специальности учитесь?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-1

Ксения Косторенко, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:
Мы занимаемся на специальности «организация гостиничных услуг».

Стюша Тайм:
Почему выбрали эту специальность?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-3

Анастасия Мартиновская, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:
На самом деле мне с раннего детства очень нравилось путешествовать, я изучала иностранные языки, очень много и продуктивно. И поэтому я решила попробовать себя в сфере организации гостиничных услуг и поступила в Индустриально-педагогический колледж.

Стюша Тайм:
Расскажите, как проходит учебный процесс.

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-5

Ксения Косторенко:
Мы изучаем не только теорию, но у нас есть практические занятия. Одно из таких – это индустрия гостеприимства, которая дает возможность выезжать в гостиницы и отели Беларуси. Мы знакомимся с системой работы гостиниц и пробуем себя в роли горничных и администраторов.

Стюша Тайм:
Какие еще специальности есть в вашем колледже?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-7

Анастасия Мартиновская:
«Оборудование и технологии мебельного производства», «оборудование и технология сварочного производства», «промышленное и гражданское строительство», а также «технический труд и черчение».

Стюша Тайм:
Я знаю, что вы активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Как давно началась дружба у вас с этой организацией?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-9

Ксения Косторенко:
Дружба началась еще со школьной скамьи. У нас есть волонтерское движение «Доброе сердце», отряд, мы помогаем пожилым людям, ветеранам труда, ветеранам колледжа.

Стюша Тайм:
Есть ли у вас в колледже вторичная занятость? Помогают ли вам трудоустраиваться, заработать в летний период?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-11

Анастасия Мартиновская:
Помимо учебы, это работа в студотрядах. Например, строительные отряды, сервисные, педагогические отряды.

Стюша Тайм:
Я знаю, что вы не только хорошо учитесь, но и успеваете петь, танцевать, участвовать в различных конкурсах. Расскажите, в каких конкурсах участие принимали. С чего все начиналось?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-13

Анастасия Мартиновская:
Вокалом начала заниматься с восьми лет. Мне эта сфера очень сильно нравится. Продолжаю до сих пор этим заниматься, ни в коем случае не хочу бросать, потому что вокал – это моя жизнь. Участвовала в различных конкурсах. Например, «Кубок дружбы», «Новые вершины». Пробовала себя в «Х-Факторе» в Беларуси.

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-15

Ксения Косторенко:
Первыми танцами были джаз-фанк, хип-хоп. И так закрутилось, завертелось, что затянулась. И сейчас просто все свободное время уходит на танцы. Я этим занимаюсь, этим живу. Хочется делиться своим творчеством, заниматься, развиваться.

Стюша Тайм:
Пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть. Что бы вы хотели пожелать?

«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски-17

Ксения Косторенко:
Хочется пожелать творчества, потому что без творчества жизнь скучная.

Анастасия Мартиновская:
Я желаю каждому стать профессионалом в выбранном деле.

# Образование в Беларуси # Стюша Тайм

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