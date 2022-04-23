«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Индустриально-педагогический колледж и познакомимся с учащимися этого колледжа Анастасией и Ксенией. Привет, девчонки, на какой специальности учитесь?

Ксения Косторенко, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:

Мы занимаемся на специальности «организация гостиничных услуг». Стюша Тайм:

Почему выбрали эту специальность?

Анастасия Мартиновская, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:

На самом деле мне с раннего детства очень нравилось путешествовать, я изучала иностранные языки, очень много и продуктивно. И поэтому я решила попробовать себя в сфере организации гостиничных услуг и поступила в Индустриально-педагогический колледж. Стюша Тайм:

Расскажите, как проходит учебный процесс.

Ксения Косторенко:

Мы изучаем не только теорию, но у нас есть практические занятия. Одно из таких – это индустрия гостеприимства, которая дает возможность выезжать в гостиницы и отели Беларуси. Мы знакомимся с системой работы гостиниц и пробуем себя в роли горничных и администраторов. Стюша Тайм:

Какие еще специальности есть в вашем колледже?

Анастасия Мартиновская:

«Оборудование и технологии мебельного производства», «оборудование и технология сварочного производства», «промышленное и гражданское строительство», а также «технический труд и черчение». Стюша Тайм:

Я знаю, что вы активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Как давно началась дружба у вас с этой организацией?

Ксения Косторенко:

Дружба началась еще со школьной скамьи. У нас есть волонтерское движение «Доброе сердце», отряд, мы помогаем пожилым людям, ветеранам труда, ветеранам колледжа. Стюша Тайм:

Есть ли у вас в колледже вторичная занятость? Помогают ли вам трудоустраиваться, заработать в летний период?

Анастасия Мартиновская:

Помимо учебы, это работа в студотрядах. Например, строительные отряды, сервисные, педагогические отряды. Стюша Тайм:

Я знаю, что вы не только хорошо учитесь, но и успеваете петь, танцевать, участвовать в различных конкурсах. Расскажите, в каких конкурсах участие принимали. С чего все начиналось?

Анастасия Мартиновская:

Вокалом начала заниматься с восьми лет. Мне эта сфера очень сильно нравится. Продолжаю до сих пор этим заниматься, ни в коем случае не хочу бросать, потому что вокал – это моя жизнь. Участвовала в различных конкурсах. Например, «Кубок дружбы», «Новые вершины». Пробовала себя в «Х-Факторе» в Беларуси.

Ксения Косторенко:

Первыми танцами были джаз-фанк, хип-хоп. И так закрутилось, завертелось, что затянулась. И сейчас просто все свободное время уходит на танцы. Я этим занимаюсь, этим живу. Хочется делиться своим творчеством, заниматься, развиваться. Стюша Тайм:

Пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть. Что бы вы хотели пожелать?