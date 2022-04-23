«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Индустриально-педагогический колледж и познакомимся с учащимися этого колледжа Анастасией и Ксенией. Привет, девчонки, на какой специальности учитесь?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Индустриально-педагогический колледж и познакомимся с учащимися этого колледжа Анастасией и Ксенией. Привет, девчонки, на какой специальности учитесь?
Ксения Косторенко, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:
Мы занимаемся на специальности «организация гостиничных услуг».
Стюша Тайм:
Почему выбрали эту специальность?
Анастасия Мартиновская, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:
На самом деле мне с раннего детства очень нравилось путешествовать, я изучала иностранные языки, очень много и продуктивно. И поэтому я решила попробовать себя в сфере организации гостиничных услуг и поступила в Индустриально-педагогический колледж.
Стюша Тайм:
Расскажите, как проходит учебный процесс.
Ксения Косторенко:
Мы изучаем не только теорию, но у нас есть практические занятия. Одно из таких – это индустрия гостеприимства, которая дает возможность выезжать в гостиницы и отели Беларуси. Мы знакомимся с системой работы гостиниц и пробуем себя в роли горничных и администраторов.
Стюша Тайм:
Какие еще специальности есть в вашем колледже?
Анастасия Мартиновская:
«Оборудование и технологии мебельного производства», «оборудование и технология сварочного производства», «промышленное и гражданское строительство», а также «технический труд и черчение».
Стюша Тайм:
Я знаю, что вы активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Как давно началась дружба у вас с этой организацией?
Ксения Косторенко:
Дружба началась еще со школьной скамьи. У нас есть волонтерское движение «Доброе сердце», отряд, мы помогаем пожилым людям, ветеранам труда, ветеранам колледжа.
Стюша Тайм:
Есть ли у вас в колледже вторичная занятость? Помогают ли вам трудоустраиваться, заработать в летний период?
Анастасия Мартиновская:
Помимо учебы, это работа в студотрядах. Например, строительные отряды, сервисные, педагогические отряды.
Стюша Тайм:
Я знаю, что вы не только хорошо учитесь, но и успеваете петь, танцевать, участвовать в различных конкурсах. Расскажите, в каких конкурсах участие принимали. С чего все начиналось?
Анастасия Мартиновская:
Вокалом начала заниматься с восьми лет. Мне эта сфера очень сильно нравится. Продолжаю до сих пор этим заниматься, ни в коем случае не хочу бросать, потому что вокал – это моя жизнь. Участвовала в различных конкурсах. Например, «Кубок дружбы», «Новые вершины». Пробовала себя в «Х-Факторе» в Беларуси.
Ксения Косторенко:
Первыми танцами были джаз-фанк, хип-хоп. И так закрутилось, завертелось, что затянулась. И сейчас просто все свободное время уходит на танцы. Я этим занимаюсь, этим живу. Хочется делиться своим творчеством, заниматься, развиваться.
Стюша Тайм:
Пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть. Что бы вы хотели пожелать?
Ксения Косторенко:
Хочется пожелать творчества, потому что без творчества жизнь скучная.
Анастасия Мартиновская:
Я желаю каждому стать профессионалом в выбранном деле.